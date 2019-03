Controllo funzionale delle macchine irroratrici, giornata dimostrativa a Genzano di Lucania

Controllo funzionale delle macchine irroratrici e uso sostenibile dei pesticidi: saranno i temi della Giornata dimostrativa dell’Alsia, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in programma martedì 19 marzo, dalle ore 9.30 a Genzano di Lucania.

L’iniziativa, organizzata dall’Alsia in collaborazione con l’Istituto professionale servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale (Ipsasr), con “Lo Buono Macchine Agricole” sas e con “MaNo Service”, intende far conoscere e divulgare quanto previsto dalle recenti normative per le macchine – “atomizzatori” e “barre” – destinate alla distribuzione dei pesticidi, i prodotti fitosanitari per la lotta ai patogeni delle piante agrarie (Direttiva 128/2009, recepita con D.Lgs. 150/2012).

Per un uso sostenibile dei pesticidi, infatti, dal 2017 tutte le aziende agricole possono utilizzare per i trattamenti fitosanitari solo macchine che abbiano superato positivamente il “controllo funzionale”, cioè una serie di controlli che verifichino il corretto funzionamento delle diverse componenti nonché degli strumenti di regolazione, in modo da migliorare l’efficienza di distribuzione proprio dei pesticidi.

La mancata certificazione delle irroratrici, oltre ad essere sanzionata con ammende variabili da 500 a 2.000 euro, determina la decurtazione del premio per la condizionalità o le misure agroambientali del PSR. E’ importante, pertanto, che le aziende non ancora in regola con tale obbligo si affrettino ad assolverlo.

I controlli di funzionalità e la successiva regolazione sono effettuati da Centri accreditati dalla Regione Basilicata che utilizzano attrezzature e metodologie standard e certificate. Un elenco dei Centri accreditati in Basilicata è disponibile sul sito dell’ALSIA, ente delegato dalla Regione alla gestione del “Servizio regionale per il controllo e la taratura delle macchine irroratrici”

(https://www.alsia.it/opencms/opencms/Servizio/Sedi/Controllo_Irroratrici.html ).

L’appuntamento per la giornata dimostrativa è per le ore 9.30 nella zona industriale di Genzano di Lucania (PZ), presso la struttura di “Lo Buono Macchine agricole”, in contrada Sterparo.