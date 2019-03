Obiettivo importante per il CLIMA nella giornata FFF: # PolicoroPlasticFree

Nel consiglio comunale aperto, in occasione del FridayForFuture, il presidente del Consiglio di Policoro, ha portato all’attenzione degli amministratori comunali la mozione presentata dal circolo Legambiente di Policoro, al fine che il Comune adotti tutte le azioni necessarie e concrete sul territorio per diminuire la plastica: PolicoroPlasticFree, per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Europa e dal Ministero dell’Ambiente.

Nella sala consiliare, proprio in questa giornata mondiale FFF dedicata al Clima, dove erano presenti delle rappresentanze di tutte le scuole di Policoro, è stato deliberato un atto in cui i governatori locali si impegnano insieme alla comunità a fare delle pratiche concrete: a non usare bottiglie e bicchieri di plastica in un consiglio comunale, di chiedere alle aziende dei distributori alimentari di abrogare i bicchieri di plastica, di incontrare i gestori di bar e pub per eliminare le cannucce di plastica ed altro, di cambiare le abitudini all’uso della plastica nelle mense scolastiche,…e ancora altre azioni reali per dare una mano al pianeta, perché la plastica, soprattutto, quando viene bruciata, fa aumentare CO2 in atmosfera e produce un forte aumento della temperatura con successivo surriscaldamento con danno alla salute e all’ambiente, essendo un derivato del petrolio. Inoltre, dall’ultimo dossier di Legambiente risulta che le microplastiche sono già entrate nel circuito alimentare umano perché molto presenti nell’ambiente marino, Policoro, è un paese costiero, dove l’estate la presenza turistica è impattante, quindi, diventa urgente intervenire.

Erano presenti in sala, due ospiti: il Frate Francescano, coordinatore Nazionale Giustizia, Pace e Integrità del creato, e, l’ing. Marco Agnoni, ref. Ufficio Nazionale Energia e Comuni rinnovabili, entrambi sono intervenuti con competenza e con suggerimenti ai governanti e ai ragazzi presenti in sala che avevano posto domande sul tema ambientale.