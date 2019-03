Latronico su talassemici

“I talassemici in diversi comuni della Basilicata non percepiscono dal mese di ottobre la piccola indennità loro spettante perché i Comuni non sono in grado di anticipare le risorse necessarie e la Regione eroga a rendiconto. Sono immaginabili le difficoltà che attraversano queste famiglie obbligate ad affrontare spese assistenziali privi di mezzi . Una delle prime questioni che dovrà affrontare il Governo di Vito Bardi sarà proprio questa, per assicurare tempestività assistenziali alle persone più fragili e più in difficoltà”. Lo ha dichiarato l’ex parlamentare Cosimo Latronico, candidato elezioni regionali in Basilicata con Fratelli d’Italia.

