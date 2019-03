Inaugurazione della sede dell’Associazione MaterArt nel Palazzo del Principe a Montalbano

Domenica 17 marzo alle ore 19.00 presso il Palazzo del Principe Serra Gerace in corso Carlo Alberto 44, a Montalbano Jonico, verrà inaugurata la sede dell’Associazione MaterArt ( Madre di tutte le Arti ).

Interverranno Maria Lorena Franchi in qualità di Presidente, Piero Marrese, Presidente della provincia di Matera nonché Sindaco di Montalbano Jonico, Ines Nesi, Assessore alla Cultura del comune del comune jonico, Lina Sgrò, docente in pensione e scrittrice, Vincenzo Maida giornalista e responsabile dell’informazione dell’Associazione.

Gli interventi verranno inframmezzati con le performance musicali di tre allievi e una cantante lirica del Liceo Musicale Pitagora di Montalbano Jonico. Per l’occasione è stata allestita una mostra di foto della Riserva dei Calanchi curata dal fotografo Giovanni Rosano e verranno esposti alcuni dipinti della giovane artista policorese Maria Cesena che si è laureata all’Accademia delle Belle Arti di Lecce con 110 e lode e sta caratterizzando la sua arte pittorica con i ritratti Acrilico su tela.

Maria Lorena Franchi a Montecarlo collabora da molti anni con la galleria d’arte specializzata sul periodo dell’Art Nouveau o Liberty, cioè quella che si è espressa tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, in tal senso profonde il suo impegno a livello internazionale e da alcuni mesi è presente anche a Matera in collaborazione con lo Studio d’Arte “Il Comignolo” del maestro Nicola Lisanti e la Galleria “ Sax Gallery”. Oltre ad organizzare mostre all’estero, ha fatto parte del Comitato Scientifico della Triennale della Fotografia Italiana a Venezia, Palazzo Zenobio, e fa parte del Comitato Scientifico del BACS Biennale Arte Contemporanea Sacra che si svolgerà a Mentole in Francia nel mese di ottobre.

All’evento parteciperanno anche numerosi ospiti provenienti dalla Puglia e dall’Emilia che sono impegnati nel campo dell’arte.

La finalità dell’Associazione, di cui è segreteria l’operatrice culturale Piera Taranto, è quella di valorizzare il territorio e promuoverne la crescita culturale attraverso eventi e manifestazioni.