Matera convocato Consiglio Comunale il 26 Marzo

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria in 1^ convocazione alle ore 9,00 di martedì 26 marzo 2019 e in 2^ convocazione alle ore 9,00 di venerdì 29 marzo 2019 nella Sala Consiliare della Provincia posta in via Ridola n.60-Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Tariffe COSAP anno 2019.

2. Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno rimodulato.

3. Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie.

4. Piano delle alienazioni anni 2019, 2020, 2021.

5. Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio gestione rifiuti – Anno 2019.

6. Approvazione tariffe TARI, del numero di rate e scadenze del versamento per l’anno 2019. Adempimenti.

7. Art.21 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019. Approvazione.

8. Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2019/2021. Approvazione.

9. Bilancio di previsione 2019/20121. Approvazione.