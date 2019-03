Il convento dell’Annunziata si colora di verde per il giorno di San Patrizio

Il 17 marzo, il mondo s’illumina di verde per festeggiare San Patrizio.

Sono circa 400 i monumenti e le icone di diversi Paesi che parteciperanno alla decima edizione del Global Greening, l’iniziativa di Turismo Irlandese che coinvolge nove città italiane.

Per la prima volta, quest’anno anche Matera parteciperà alla festa proiettando, a partire dalle ore 20, una luce verde, sul palazzo dell’ex convento dell’Annunziata.

In Italia, cambieranno colore anche altri 16 monumenti: il Colosseo e l’Ambasciata d’Irlanda a Roma, la Torre Pendente di Pisa, il Pozzo di San Patrizio, la Fortezza Albornoz e il Palazzo Municipale a Orvieto, Castel Nuovo (Maschio Angioino) e Castel dell’Ovo a Napoli, il Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città a Livorno, il Castello Aragonese e la Sala dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, la Cascata Isola del Liri (in provincia di Frosinone), Piazza Mercurio a Massa e il Fidenza Village di Fidenza.

Tra i nuovi siti che si aggiungono quest’anno alla lista dei “luoghi verdi” del 17 marzo, figurano: le Cascate Vittoria, The Eden Project in Cornovaglia, le mura di York, The Cotton Tree in Sierra Leone, la statua “Chiu” a Nairobi, le Nation Towers ad Abu Dhabi, il castello di Beaulieu sulle rive della Loira, la torre Atakule ad Ankara.

Questi monumenti si aggiungono a quelli che sono già stati protagonisti della festa in onore di San Patrizio: le Cascate del Niagara, l’insegna “Welcome” a Las Vegas, il Castello della Bella Addormentata a Disneyland Paris, l’Opera House di Sydney, il Burj al Arab, la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la London Eye e molti altri.

“La città capitale europea della cultura ha raccolto con molto piacere – spiega il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri – l’invito di Turismo Irlandese ad illuminare un edificio rappresentativo della città per la festa di San Patrizio. Abbiamo scelto il Palazzo dell’Annunziata che si trova nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, per testimoniare la partecipazione della comunità materana ad una festa molto sentita dal popolo irlandese e per gettare un ponte ideale tra Matera e Galway che sarà capitale europea della cultura nel 2020”.

“Questa è la decima edizione dell’iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese -sottolinea Niamh Kinsella, Direttore per l’Italia di Turismo Irlandese – e sono entusiasta di veder aumentare i siti che desiderano essere coinvolti per partecipare alle celebrazioni di San Patrizio. Sono particolarmente felice dell’adesione per la prima volta quest’anno di Matera, città dalla bellezza unica che per il 2020 passerà il testimone di Capitale Europea della Cultura a Galway, città dell’Ovest Irlanda. Siamo davvero onorati di questo segno di amicizia dell’Italia verso l’Irlanda e il popolo irlandese. Il successo della nostra iniziativa è dovuto in gran parte al grande lavoro di collaborazione che svolgiamo con le Ambasciate. Desidero in particolare ringraziare l’Ambasciata d’Irlanda a Roma per il grande sostegno, l’Opera della Primaziale Pisana, le Amministrazioni di Roma, Orvieto, Livorno, Reggio Calabria, Napoli, Matera, Massa e di Isola del Liri”.

Il 17 marzo, inoltre, Turismo Irlandese organizza su Instagram un contest fotografico. Per partecipare basterà postare una foto o un selfie nei luoghi illuminati di verde usando l’hashtag #Italialovegreen. In palio c’è un week end in Irlanda.