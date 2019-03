Il CNA di MAtera ringrazia la dottoressa Bellomo per il lavoro svolto

Presso la Prefettura di Matera è ormai imminente il passaggio di consegne tra l’attuale Prefetto, Dott.ssa Antonella Bellomo, e il nuovo, Dott. Martino.

Appresa la notizia, la CNA di Matera, nella persona del suo presidente Leo Montemurro, ha voluto inviare alla Dott.ssa Bellomo una lettera di ringraziamenti per il lavoro svolto negli anni di permanenza nella Città dei Sassi.

“In qualità di Associazione di rappresentanza del tessuto economico del territorio, La ringraziamo per il continuo dialogo”, ha affermato Montemurro, sottolineando che in questi quattro anni sono stati molti i momenti in cui è stato possibile incontrare il Prefetto per una progettualità comune.

“La dedizione e la capacità di ascolto praticate nel Suo lavoro quotidiano, la disponibilità e l’impegno per una progettualità comune tesa a salvaguardare le nostre Comunità sono state le linee guide del suo mandato in questi anni decisivi per la nostra Città”, ha continuato il presidente della CNA.

Infine al futuro Prefetto di Taranto, in attesa dell’ufficialità, sono stati rivolti gli auguri per la sua nuova avventura da parte di tutta la realtà della CNA di Matera.