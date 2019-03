FridaysForFuture, gli studenti incontrano l’assessore all’Ambiente

L’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Giuseppe Tragni, ha ricevuto questa mattina una delegazione della Consulta provinciale degli studenti, poco prima che iniziasse la manifestazione per il “FridaysForFuture”.

Gli studenti hanno consegnato un documento in cui chiedono di essere ascoltati in uno dei prossimi consigli comunali per discutere delle tematiche ambientali che riguardano la città.

L’assessore ha dato la piena disponibilità anche per organizzare un incontro specifico per spiegare l’impegno del Comune a sostegno delle politiche di conservazione e valorizzazione delle risorse naturalistiche del territorio.

Al termine dell’incontro, a cui ha partecipato il rappresentante di Legambiente, Pio Acito, i ragazzi hanno raggiunto Piazza Matteotti da dove ha avuto inizio il corteo.