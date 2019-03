A Montescaglioso la X assemblea Avis Provinciale

Si svolgerà Sabato 16 Marzo a Montescaglioso ore 17:30 la X assemblea straordinaria dell’Avis Provinciale di Matera. Nella splendida location dell’abbazia di San Miche Arcangelo, si riuniranno i presidenti e i delegati delle comunali della provincia insieme ad i componenti del consiglio provinciale e regionale.

Sarà letta la Relazione del consiglio direttivo dove verranno illustrati i risultati delle raccolte nel 2018 e le criticità affrontate.

Verranno inoltre letti e votati per approvazione i bilanci associativi.

Fondamentale quest’anno, la lettura e l’approvazione delle modifiche statutarie dell’Avis Provinciale di Matera, necessarie per l’adeguamento alla nuova legge del terzo settore.

L’assemblea sarà anche l’occasione per discutere dei progetti futuri ed illustrare i nuovi servizi del portale www.avisprovincialematera.it, dove sono disponibili tutte le informazioni utili per donare in provincia.