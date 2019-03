Unibas, a Potenza l’UniStem Day 2019

UniStem Day è giunta alla 8° edizione in Basilicata. E’ la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori, organizzata dal Centro UniStem a partire dal 2009. L’evento è un’occasione per l’apprendimento, la scoperta, il confronto sui temi della conoscenza e dell’innovazione a partire dalla ricerca sulle cellule staminali. Lezioni, discussioni, filmati, visite ai laboratori ed eventi ricreativi: così i ragazzi possono incontrare contenuti e metodi della scienza e, perché no, scoprire che la ricerca scientifica è divertente e favorisce relazioni personali e sociali costruite sulle prove, sul coraggio e sull’integrità. L’undicesima edizione sarà ancora una volta caratterizzata dall’unicità dell’essere “insieme”, con il coinvolgimento di Università/Centri di Ricerca di 15 Paesi Europei ed extra-Europei e un numero di studenti attesi pari a circa 30.000.

Ospite della manifestazione di quest’anno sarà la dott.ssa Adrianna Ianora, Dirigente di Ricerca e Direttrice del Dipartimento di Biotecnologie Marine presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli http://www.szn.it/index.php/it/personale/staff/101-ianora-adrianna/763-ianora-adrianna

Allo scopo di coinvolgere in maniera più efficace gli studenti partecipanti attraverso un loro intervento diretto, due studenti di ciascun Istituto partecipante analizzeranno alcune delle più rilevanti novità scientifiche. Gli studenti, supportati da tutors competenti nelle tematiche affidate, elaboreranno, quindi, una presentazione allo scopo di divulgare nel corso della manifestazione quanto appreso.

L’appuntamento è quindi per Venerdì 15 Marzo 2018, ore 9:00.

UniStem Day è online all’indirizzo www.unistem.it, su Facebook, Twitter e Instagram.

per informazioni raffaele.boni@unibas.it

Correlati