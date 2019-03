Regionali: Visita del Ministro Di Maio a Matera e Policoro

Dopo la visita del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arriva in Basilicata e nel Metapontino anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio che sarà in Basilicata, il 14 Marzo. Tre gli incontri previsti.

Ore 11 Matera, VIM – Visita in Azienda e incontro con la proprietà e i dipendenti (Via delle Fiere, snc 75100 Matera).

– Ore 15 Policoro, OROGEL SURGELATI – Visita in Azienda



Ore 16.30 Policoro, Incontro con Artigiani, Imprese e Associazioni di categoria



Lo staff del Movimento 5 stelle rende noto che il Vice presidente del Consigliom ritornerà in Basilicata la settimana prossima per nuove iniziative sempre nel Metapontino e in altre aree della Regione.