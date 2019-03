Regionali Basilicata. Pisani (portavoce Psi), serve unità e l’impegno di tutti. Torniamo con il porta a porta a parlare con i lucani

“La presenza di Riccardo Nencini in questi giorni in Basilicata non è casuale e dà continuità all’attenzione costante che in questi anni anche da Roma abbiamo avuto per una Regione che in questi giorni è stata attraversata da qualsiasi leader nazionale”. Così in una nota la Portavoce del Psi, Maria Cristina Pisani, dopo la visita del segretario del Psi, Riccardo Nencini, a Potenza, in occasione della presentazione della lista del Psi, collegata al candidato del centrosinistra Carlo Tretola, in vista delle elezioni regionali in Basilicata del prossimo 24 marzo. “A differenza di altri, noi abbiamo numeri da raccontare: sono i numeri e gli impegni assunti al Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti fino allo scorso anno, che sono stati rispettati uno ad uno”- ha sottolineato Pisani, che aggiunge: “Nel nostro simbolo c’è la più bella storia del nostro Paese: siamo donne e uomini che non hanno mai perso il contatto con la realtà, non hanno mai tradito le loro responsabilità, che in questi anni hanno tenuto in vita con non poca fatica una ideologia e una identità senza mai lasciarsi trascinare dal qualunquismo e dal populismo, senza però rinunciare al cambiamento. Le scelte operate dagli organi dirigenti del Psi lucano possono sempre essere discusse, senza però dimenticare il valore dell’unità, tanto più quando si tratta di difendere il futuro della Basilicata”- ha rimarcato la Portavoce del Psi. “Proprio per questa ragione ho sempre svolto il mio ruolo senza temere il confronto aperto, considerandolo, al contrario, indispensabile. Non mancherà il mio impegno in una campagna elettorale porta a porta, dove discuteremo con i lucani per spiegare la portata del lavoro di questi anni, che non va disperso ma portato avanti con il contributo di tutti. Non ci sottrarremo all’impegno di dare una mano a tutti quei compagni e compagne che hanno dimostrato negli anni il valore della politica, il significato del socialismo, l’importanza dell’impegno con i cittadini. In bocca al lupo a noi, in bocca al lupo alla mia bella Basilicata”- ha concluso Pisani.

