Olimpia Matera a Pozzuoli per due punti nodali

Quando mancano sei partite al termine della regular season, l’Olimpia Matera è chiamata ad affrontare una trasferta impegnativa a Pozzuoli, nell’anticipo delle ore 19.00 di sabato 16 marzo 2019. Al Palasport Errico, affrontando la venticinquesima giornata – decima di ritorno – del campionato di basket di Serie B “Old Wild West” – Girone D, la squadra lucana dovrà dimostrare di avere tutte le intenzioni per proseguire un trend davvero positivo: il conseguimento del terzo posto in classifica, con 36 punti e 18 vittorie, alla stessa stregua di Salerno, una vittoria in meno di Palestrina e tre in meno della capolista Caserta. All’andata, disputata al Palasassi lo scorso 2 dicembre 2018, l’Olimpia ebbe ragione dei campani con il punteggio di 67 a 56.

Pozzuoli giunge all’appuntamento contro i biancoazzurri, con risultati e premesse effettivamente diverse: 5 vittorie e dieci punti in classifica, in piena zona playout insieme a Valmontone e Palermo (14), con Catania a quota 8. Ma il coach dell’Olimpia, Agostino Origlio, è pronto a mettere in guardia dalle facili previsioni sul risultato della prossima sfida: “Sabato ci aspetta una partita molto difficile, anche se sembrerebbe un confronto tra due squadre allocate in zone della classifica molto distanti. Pozzuoli – al di là dell’obiettivo chiaro di salvarsi ottenendo il miglior piazzamento possibile in zona playout – è una squadra che ha cambiato tantissimo nelle ultime giornate: oltre alla sostituzione dell’allenatore, c’è stata l’integrazione di nuovi giocatori, per cui è certamente una squadra molto diversa da quella che abbiamo incontrato all’andata. Per noi l’approccio alla partita dovrà essere importante, perché dovremo tenere a bada un avversario dal quale ci aspettiamo molta aggressività. Fortunatamente sappiamo di poter contare su un organico completo e interscambiabile, era soltanto una questione di tempo e finalmente disponiamo di tante risorse capaci di affrontare, ognuna con le proprie peculiarità, questa delicata parte del campionato”.

Il match in terra flegrea sarà arbitrato da Andrea Bernassola di Palestrina (Roma) ed Eugenio Roberti di Roma. Nella stessa giornata di sabato, si disputeranno gli altri tre anticipi che vedranno impegnate HSC nel derby con IUL Roma, Luiss Roma con Palermo e Catania con Battipaglia. Domenica, invece, si concluderà il calendario della venticinquesima giornata, che prevede gli altri confronti (tutti alle 18.00) tra Capo d’Orlando e Palestrina, Scauri e Reggio Calabria, Valmontone e Salerno, e la super sfida tra Caserta e Napoli.