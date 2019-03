Matera: Concorso per tre agenti di polizia municipale, pubblicato il bando

Il Comune di Matera ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di polizia municipale. La selezione avverrà per titoli ed esami e i vincitori saranno inquadrati nell’organico comunale con contratto di categoria C1 della pubblica amministrazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro l’8 aprile 2019, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune nell’area tematica “Amministrazione trasparente” alla sezione “bandi e concorsi”.

Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande e, scaduti i termini per la presentazione, non sarà più possibile accedere al form. Entro l’8 aprile, il candidato dovrà inoltre effettuare il pagamento della tassa di concorso di 20 euro con bonifico bancario intestato alla tesoreria comunale di Matera (banca popolare pugliese – Iban IT24V0526279748T20990001200) specificando la causale: “Concorso per agenti di polizia locale”.

E’ possibile scaricare il bando e presentare la domanda compilando il form on line alla pagina:

http://www.comune.matera.it/amministrazione-trasp/bandi-di-concorso/item/3105-bando-di-concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-3-posti-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-agente-di-polizia-municipale-e-locale-cat-c1.