Elezioni regionali: Dal 24 attiva sala stampa regionale

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 marzo 2019, la Giunta regionale di Basilicata attiverà una Sala Stampa che sarà allestita nel transatlantico attiguo alla Sala Consiliare e sarà disponibile ai giornalisti e agli organi di informazione. La Sala Stampa resterà aperta dalle ore 15.00 di domenica 24 marzo fino al termine delle operazioni di scrutinio. Giornalisti e fotocineoperatori avranno a disposizione meeting point, spazi per le interviste televisive, dati online sui risultati dello scrutinio, connessione wireless alla rete internet. Sarà disponibile anche uno studio televisivo a disposizione delle emittenti che intendano effettuare collegamenti in diretta. Per il rilascio degli accrediti, i direttori responsabili delle testate interessate dovranno indirizzare la domanda esclusivamente a: ufficio.stampa@regione.basilicata.it allegando l’elenco dei giornalisti e fotocineopratori da accreditare e per ciascuno di essi fotocopia di un documento valido di riconoscimento. Gli accrediti saranno consegnati agli interessati al loro arrivo. Da martedì 19 marzo le emittenti televisive che intendano montare attrezzature di trasmissione e ripresa fisse, potranno effettuare sopralluoghi presentandosi, in ore ufficio, presso l’Ufficio Stampa della Giunta regionale di Basilicata sito a Potenza in Via Verrastro.

