PSR, Biologico, Integrato e Sodo annualità 2019, pubblicati gli avvisi

Sono stati pubblicati sul BUR n. 11 del I° marzo 2019 gli avvisi pubblici relativi alle misure a superficie del Psr Basilicata 2014-2020, per l’annualità 2019. Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Si tratta, nello specifico della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” con la Sottomisura 10.1.1 “Produzione Integrata” e la Sottomisura 10.1.4 “Introduzione agricoltura conservativa” – Intervento 1 “Semina su Sodo” e, inoltre della Misura 11 Sottomisura 11.2 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”. La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è fissata, per tutti e tre gli avvisi pubblici, al 15 maggio 2019. I beneficiari che hanno aderito all’avviso pubblico, al fine di concorrere per il sostegno 2019, devono presentare istanza secondo quanto indicato nelle Istruzioni Operative di AGEA per la Campagna 2019. Tutte le informazioni e gli avvisi sono disponibili sul portale istituzionale del Psr Basilicata 2014-2020: http://europa.basilicata.it/ feasr/