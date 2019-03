Provincia di Potenza e di Matera: sorteggiato l’ordine per le liste per il Consiglio

Due liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza e altrettante per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera sono state presentate e vagliate da parte delle apposite Commissioni elettorali che hanno effettuato il sorteggio per determinare l’ordine di lista.

Alla Provincia di Potenza, la lista numero uno “Provincia Alternativa” è composta da sei candidati (quattro uomini e due donne). Ne fanno parte: Mirko Evangelista, Maria Filomena Papaleo, Maria Teresa Margiotta, Giovanni Barbuzzi, Francesco Laurenzana, Giuseppe Molinari.

La lista numero due “Amministratori lucani”, per il Centrosinistra, è invece composta da dodici candidati (sette uomini e cinque donne). Ne fanno parte: Giovina Giuseppina Castaldo, Viviana Cervellino, Luigi Olimpio Giovanni Coiro, Antonio De Luca, Emanuela Di Palma, Antonio Pace, Fernando Fortunato Picerno, Leonardo Sabato, Gelsomina Sassano, Donatina Santarsiero, Mauro Tucciariello, Giovanni Vita.

Alla Provincia di Matera, la lista numero uno “Provincia Unita” è composta da otto candidati (quattro uomini e quattro donne). Ne fanno parte: Carmine Alba, Filomena Bucello, Angela Daraio, Gianfranco De Mola, Angelo Lapolla, Francesco Mancini, Ines Nesi, Maria Teresa Prestera.

La lista numero due “Provincia Civica” è composta da otto candidati (cinque uomini e tre donne). Ne fanno parte: Maria Adduci, Anna Maria Amenta, Nunzio Carriero, Stefania Cuccarese, Silvio De Marco, Francesco Micucci, Gianluca Modarelli, Saverio Sarubbo.