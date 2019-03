PISTICCI IN MARCIA PER LA CULTURA

Una grande marcia d’amore per la cultura è stata organizzata per Sabato 16 Marzo dall’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci, secondo l’accordo di Programma “LA BASILICATA IN MARCIA PER LA CULTURA, per vivere una vita che vale” a cui la scuola ha aderito.

Investire su un modello di sviluppo improntato sul Genius Loci, risvegliare le coscienze ed educare all’arte di vivere, valorizzando la Lucanitas come identità simbolica legata a stili di vita eticosostenibili, queste le finalità del progetto, pienamente condivise dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa.

Il Progetto, redatto e coordinato dall’arch. Tomangelo Cappelli della Regione Basilicata, a sostegno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, rivolto alla Scuola come tempio della cultura e ai giovani come protagonisti dell’auspicata rinascita culturale, sociale ed economica del nostro territorio, coinvolge tutti i 131 comuni della regione. Il cuore di questo Accordo è proprio la marcia, iniziata il 20 novembre a Potenza e che giorno dopo giorno ha toccato diversi comuni con il passaggio del testimone.

Sabato prossimo toccherà a noi con il nostro evento “Pisticci capitale fedele all’arte: in onore del Pittore di Pisticci e dell’Arch. Bruno Ernesto Lapadula”.

Alle ore 9,00 il corteo, composto dagli alunni di tutti gli ordini di scuola presenti nel territorio insieme alle rispettive famiglie, alle autorità civili, religiose, associative e di volontariato, al coordinatore regionale dell’evento, partirà dal plesso di via M. Polo con una sosta per i saluti istituzionali presso la Sala Consiliare, si snoderà per le vie del centro storico, Corso Margherita, piazza San Rocco, Rione Dirupo, fino al piazzale della Chiesa Madre, dove il suono delle campane benedirà la comunità festante.

La giornata conclusiva della Marcia sarà il 21 Giugno 2019 a Matera e coinciderà con Voxdei: il più grande concerto di campanili del mondo, quando le campane di tutti i comuni lucani e delle Comunità dei Lucani all’Estero suoneranno all’unisono.

Dolores Troiano

docente dell’I.C. Padre Pio da Pietrelcina Pisticci