Per il 50.mo Anniversario del Gruppo La Pacchianella il convegno nazionale dell’unione folclorica italiana

Nella ricorrenza del 50.mo anniversario di Fondazione dell’Associazione Culturale “P. Marrese-Gruppo Folk La Pacchianella di Pisticci è stato allestito un ricco e qualificato programma di eventi e manifestazioni culturali e artistiche che si svolgeranno nell’arco dell’anno in corso. Le celebrazioni sono iniziate con l’applaudito concerto della Corale Polifonica “Pier Luigi da Palestrina” di Matera che si è svolto in Chiesa Madre. Nello stesso tempio poi è stata concelebrata una santa messa dall’arcivescovo di Matera Pino Caiazzo e dal clero ala presenza di autorità e dei componenti del gruppo in abito tradizionale, con l’animazione liturgica dei cori di Pisticci e di Marconia. Subito dopo la cerimonia religiosa l’artista Marisa Gullotta Martino ha presentato due splendide opere per ricordare l’importante evento. Dal 14 al 17 marzo, poi, Pisticci ospita in località Macchia di Ferrandina l’Assemblea Nazionale Generale dell’UFI (Unione Folklorica Italiana) con la presenza di circa 160 delegati provenienti da tutte le regioni italiane, che si sono dati appuntamento in Basilicata per discutere sui problemi e prospettive del comparto folclorico italiano. E quindi anche per rendere il dovuto omaggio ad un gruppo, la Pacchianella, che da mezzo secolo costituisce un preciso punto di riferimento nel settore, sotto la preziosa guida del presidente Pinuccio Adduci. Ricco di importanti eventi anche i prossimi mesi. In particolare il 28 aprile è in programma un interessante convegno sui cinquanta anni del gruppo sul tema “Incidenza in ambito culturale dell’attività folkolorica e prospettive”, alla presenza di studiosi ed esperti della materia. E quindi nel corso della prossima estate, serate del Folclore, spettacoli vari, sfilate a Pisticci , Marconia ed altre località.

Giuseppe Coniglio