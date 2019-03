Matera 2019, il programma del Petit Chapiteau nell’ultima settimana di Circus+

Per l’ultima settimana di Circus+, da giovedì 14 a domenica 17 marzo, il Petit Chapiteau (ingresso solo con Passaporto per Matera 2019 senza prenotazione) ospiterà una grande varietà di iniziative, spaziando dalle performance acrobatiche ai numeri di clownerie, dalla presentazione di libri ai concerti, tutti dedicati allo straordinario mondo del circo.

Giovedì 14 e venerdì 15 marzo (ore 19:00- 24:00) si alterneranno tre diverse formazioni: la performance di acrobatica aerea alla corda di Donatella Zaccagnino e Alice Binando con il progetto “Amb Duo”, in cui la somiglianza fisica e di movimento delle due performer viene utilizzata per creare situazioni confusionali o atmosfere oscure, enigmatiche; i numeri esilaranti del clown (ma anche acrobata, maga umorista, insegnante, Pedagoga, autrice, regista e formatrice) Elena Cavaliere , in arte Lele’ Paracetaclown, con i suoi personaggi della damina ottocentesca “Madame Lelè” e l’inventrice di giochi da dipendenza patologica in “Le jeu de Lelè”; la performance di Roue Cyr di Michele Noviello, Rosalba Gravela e Chiara Lacertosa dell’ASD Lacaposciuc, associazione materana di arti e sport di strada che si propone di raccontare temi sensibili alla sfera giovanile favorendo l’integrazione, l’inclusione sociale e il superamento dei propri limiti e indirizzando ad un sano e corretto stile di vita.

La giornata di giovedì 14 vedrà protagonista anche l’hula-hop di Philomena Canosa, artista lucana alla ricerca di un personale linguaggio espressivo e di uno stato di fusione totale con il cerchio. Special guest della giornata di venerdì 15 alle ore 19:00 sarà invece il performer giapponese Hisashi Watanabe con il suo spettacolo “Inverted Tree”, che indaga le possibili forme del corpo nella relazione con gli oggetti e l’ambiente circostante.

Sabato 16 marzo tre diverse iniziative soddisferanno i gusti di differenti spettatori. Alle 18:00 per l’appuntamento del “Libro Circo” verrà presentato il volume “Aiaccio” (Lavieri Edizioni 2018), racconto poetico e struggente di Biagio Russo, illustrato da Daniela Pareschi, sulla storia leggendaria di Aiaccio, il pagliaccio del circo Aladin. Accompagneranno la presentazione, i numeri di Lelè ParacetaClown e le letture di alcuni estratti del libro a cura dell’attore Emanuele Cristallo. Alle 18:00 ci sarà una nuova esibizione del perfomer giapponese Hisashi Watanabe con il suo spettacolo “Inverted Tree”, mentre dalle 22.30 il pubblico potrà scatenarsi al ritmo della musica balcanica e “gipsy” della Ziganamama Brass Orkestar, con il loro sound intrecciato di improvvisazioni e aperto alle contaminazioni, capace di trasportare in una dimensione che profuma di viaggio e di libertà proprio come la cultura tzigana.

A chiudere il programma con un gran finale nella giornata di domenica 17 marzo (ore 17:30 e 21:20), sarà infine il Conservatorio “Duni” di Matera con il Concerto “Omaggio a Nino Rota e Circo Suite”, in cui verranno riproposti brani di Julius Fucik (“Entrata dei Gladiatori”, revisione di Vittorio Tamburrano), Kurt Weill (Suite dall’ “Opera da tre soldi”), Fiorenzo Carpi (“Circus”) e Nino Rota (“Circens suite”).