Il Sindaco incontra gli alunni della Scuola di Via Cappelluti

Un incontro con i bambini della scuola elementare per parlare della storia di Matera e della lunga marcia che ha portato la città a raggiungere il traguardo di Capitale europea della cultura.

Il Sindaco di Matera, Raffello De Ruggieri, invitato dal dirigente scolastico e dalle docenti dell’Istituto comprensivo “Minozzi”, agli alunni della Primaria ospitati provvisoriamente nel plesso di Via Gramsci per l’indisponibilità momentanea della sede di Via Cappelluti.

Nell’esortare i bambini ad essere orgogliosi della propria città, De Ruggieri ha ricordato l’importanza di vivere in un “luogo unico e universale, denso di storia e di cultura”. Il Sindaco ha raccontato i momenti della scoperta della Cripta del Peccato Originale, sottolineando che l’amore per la propria città è determinante per valorizzarla e farne comprendere le peculiarità.

Molte le domande formulate al Primo Cittadino da parte degli alunni che lo hanno accolto con un canto tradizionale, accompagnato da un testo creato appositamente per l’occasione e che hanno poi donato al Sindaco in ricordo della giornata.