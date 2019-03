Gravina: In pagamento i contributi per i canoni di locazione

È in corso il pagamento dei contributi per i canoni di locazione in riferimento all’annualità 2016. Lo rende il Servizio Politiche Sociali. Per incassare quanto di loro spettanza, gli aventi diritto potranno recarsi presso qualsiasi filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, per somme inferiori o pari ai 1.000 euro. Contributi di importo superiore a tale soglia saranno invece liquidati mediante assegno circolare intestato all’avente diritto, inviato al destinatario a mezzo posta. Indipendentemente dall’importo, chi invece al momento della presentazione della domanda ha scelto l’opzione dell’accredito su conto corrente, riceverà apposito bonifico attraverso l’Iban indicato.

