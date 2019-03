Finp, corso formazione Istruttore di nuoto per disabili

Si è concluso nel pomeriggio di domenica 10 marzo 2019, nell’area Agrituristica della “Fattoria Sotto il Cielo” contrada Patrucco in Pignola, il secondo corso FINP Regionale che ha visto numerosi tecnici di nuoto (circa 30) che si sono affacciati nel mondo del paralimpico provenienti da diverse regioni italiane (Puglia, Emilia Romagna e Basilicata).

Il corso – si legge in un comunicato stampa – è stato organizzato dal Delegato Regionale di Basilicata ed era articolato su due step consecutivi. il primo propedeutico al secondo ed era indirizzato a coloro che non hanno brevetto FIN e quindi ai discenti sono state impartite nozioni generali sul nuoto in generale (acquaticità, galleggiamento, ambientamento, nozioni di base sui 4 stili). I ragazzi che hanno aderito al corso provengono da varie strutture natatorie del territorio lucano (Potenza, Senise, Pescopagano, Lauria, Matera, Rionero) ed alcuni anche da fuori regione. Questo primo step e sotto la diretta organizzazione del delegato Regionale FINP in collaborazione con il SIT di BASILICATA. Nel secondo step, in cui venivano trattate argomentazioni esclusivamente vicine e profondamente attinenti al corso ed al mondo dello sport Paralimpico hanno visto alternarsi tecnici Nazionali della FINP, professionisti del territorio lucano. In quest’ultimo periodo tutti i futuri tecnici FINP sono stati impegnati anche in lezioni pratiche in acqua con i docenti Nazionali esperti in varie disabilità (fisiche, visive, intellettive). Fra circa 1 mese i futuri tecnici sosterranno un esame in cui dovranno mettere in evidenza quanto appreso in questi due periodi. In attesa dell’esame gli stessi discenti dovranno fare tirocini formativi per 30 ore presso strutture affiliate alla FINP.

Hanno partecipato a questo corso anche atleti paralitici di risonanza Nazionale come Vignati Pierangelo (paraciclista italiano, vincitore di una medaglia d’oro alle Paralimpiadi del 2000 a Sydney in Australia) e Granata Sara (Campionessa Italiana 400 Stile Libero S09 e 100 Rana SB08 – Bologna 02 e 03 Marzo 2019)

Correlati