Brianza Plastica, Femca: c’è convergenza su richiesta proroga Cds

Nel corso dell’incontro che si è tenuto martedì in Regione sulla vertenza Brianza Plastica, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Roberto Cifarelli, è emersa la comune volontà da parte di sindacati, azienda e governo regionale di investire della questione il ministero del lavoro con l’obiettivo di ottenere una prolungamento in deroga del contratto di solidarietà ed evitare i nove esuberi annunciati dal gruppo. È quanto ha fatto sapere al termine del tavolo il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella.

“Oggi possiamo dire di aver fatto un piccolo passo in avanti – ha detto il sindacalista – ma il lavoro fatto finora non servirà a nulla se chi andrà al governo della regione non metterà in campo una strategia di rilancio industriale seria che abbia il suo baricentro proprio nella Valbasento. Occorre in tal senso parlare chiaro e agire concretamente su due punti: le bonifiche ambientali e la Zes. Solo una Valbasento che torni appetibile per nuovi investimenti potrà dare all’industria del materano una chance di rilancio e di creazione di nuova occupazione”.