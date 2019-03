A Matera il Gruppo Storico Musicisti Timpanisti “Borgo Camarda”

Nuova iniziativa della Pro Loco Matera “Tra Storia, Cultura e Tradizione” per sabato 23 marzo.

Alle ore 18,00 muovendo da Palazzo Lanfranchi in Via Ridola, una parata in costume medioevale del Gruppo Storico dei Musicisti Timpanisti della Associazione Culturale “Borgo Camarda” di Bernalda.

La manifestazione già proposta con enorme successo in numerose piazze, è animata dalla partecipazione di 40 elementi musici/timpanisti e 20 elementi figuranti.

Durante la parata che si dirigerà verso Piazza Vittorio Veneto come meta conclusiva, sono previste tre soste durante le quali i musici ed i figuranti si esibiranno in diverse coreografie che rievocano le cerimonie pubbliche in età medioevale.

La Pro Loco di Matera insieme all’Associazione Culturale “Borgo Camarda” e il suo Gruppo Storico si propongono di intrattenere cittadini e turisti divulgando storia e cultura, quella vissuta dai paesi della nostra provincia e della nostra regione.

La parata si concluderà alle ore 19,30 in Piazza Vittorio Veneto.

