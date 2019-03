Torna a Potenza l’iniziativa di Startup Europe

In occasione della Startup Europe Week, il 15 marzo dalle 9:30 torna in Basilicata l’appuntamento con Potenza let’s start. Promosso da Heroes, tra i co-organizzatori dell’iniziativa europea dedicata alle startup ed all’impresa, l’evento sarà ospitato negli spazi del Sistema Inchubatori di Impresa, presso il Campus Universitario di Macchia Romana a Potenza.

La Startup Europe Week, nata dalla collaborazione tra la Commissione Europea e Startup Europe, ha come obiettivo principale quello di aiutare gli imprenditori nel loro percorso di crescita,coinvolgendo i principali attori locali delle diverse nazioni europee. Un’iniziativa che coinvolge oltre 300 città ed in quasi 50 Paesi .

Heroes , che lavora da tempo per sensibilizzare sulle tematiche d’impresa e offrire strumenti alle nuove realtà imprenditoriali per consolidare e accrescere la propria attività, condivide appieno lo spirito dell’iniziativa europea. Inoltre, la scelta di realizzare Potenza let’s start presso gli IncHubatori di Impresa , vuole rappresentare la volontà da parte dei co-organizzatori, di contribuire ad alimentare l’ ecosistema dell’innovazione in Basilicata , dando vita ad una serie di appuntamenti formativi e di networking che interesseranno tutto il territorio lucano.

Per questo durante la giornata del 15 marzo si darà spazio agli interventi di Sviluppo Basilicata, dell’Università di Basilicata, di T3 Innovation e della Regione Basilicata, che rappresentano il partenariato nato proprio per sostenere il sistema dell’innovazione locale. E’ prevista anche la partecipazione del Contamination Lab dell’Università della Basilicata che si occuperà di coordinare lo “Startup Pitch Express”, un momento di dialogo e lavoro tra i clabbers e le startup dell’incHUBatore.

Tanti i momenti di approfondimento grazie alla partecipazione di EY, Your Digital e Connectia, e i loro esperti che si soffermeranno su tematiche legate alla rivoluzione digitale e alla crescita di impresa, confrontandosi con il pubblico presente.

L’evento è su prenotazione con numero limitato di posti. È possibile prenotarsi gratuitamente su htps://www.f6s.com/sew19potenza o contattare l’organizzazione inviando una mail a info@goheroes.it.

Correlati