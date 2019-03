Psr: 3 milioni di euro per i piani di gestione forestale

Gli interventi ammessi dal bando richiedono una superficie minima di 100 ettari di area forestale. Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bur

Con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, la giunta regionale ha approvato il bando del Psr Basilicata 2014-2020 Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” che sarà pubblicato sul prossimo Bur regionale. Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Attraverso il programma di sviluppo rurale si sostiene “la redazione e/o la revisione dei piani di gestione forestale per sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni del bosco e per contrastare la frammentarietà della proprietà forestale regionale”. Saranno attivate sul tema “attività di animazione sul territorio al fine di informare le diverse figure interessate al settore che, con le loro specifiche professionalità e interessi materiali e immateriali possono, in maniera coesa, meglio utilizzare la risorsa bosco”. Viene incentivato “il principio di collaborazione e cooperazione, coinvolgendo anche le piccole aziende nella redazione di piani di gestione in forma integrata”. Gli interventi ammessi dal bando richiedono una superficie minima di 100 ettari di area forestale ed il finanziamento sarà corrisposto per gli ettari oggetto della pianificazione. La scadenza per la presentazione della domanda di aiuto è prevista a 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bur.