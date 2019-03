Matera 2019, Sport Tales: il bilancio di un mese e i prossimi appuntamenti

E’ un bilancio molto positivo quello del primo mese di Sport Tales, il programma che arricchirà l’anno della capitale della cultura europea con decine di eventi sportivi, tra pratica e narrazione. Ma non c’è tempo alla Fondazione Matera Basilicata 2019 di cullarsi sugli allori. Perché tanti appuntamenti incombono. E del resto il mondo dello sport vuole essere protagonista della grande avventura di Matera 2019: a cominciare dal torneo paralimpico di tennis da tavolo, in tabellone da giovedì 14 a domenica 17 marzo.

BIBLIOTECA CULTURA SPORTIVA – E’ cominciata la raccolta dei 2019 libri che andranno a costituire il patrimonio della Biblioteca della Cultura Sportiva. Il 12 settembre la BCS sarà intitolata a Pietro Mennea. Sono stati già raccolti oltre 200 volumi, compresa la collezione completa degli album Panini, dal 1961 al 2018, donata dalla casa editrice modenese ai vertici mondiali del collezionismo di figurine. A breve partirà la raccolta anche delle tesi di laurea e dei progetti di master su argomenti sportivi.

HALL OF FAME – Per rendere onore a chi ha contribuito a diffonderne i valori, con la testimonianza diretta o con il suo racconto, è stata istituita la Hall of Fame della Cultura Sportiva. Avrà sede presso la Biblioteca. Non esisteva un premio per le ambasciatrice e gli ambasciatori dei migliori valori sportivi. Tra i primi premiati spiccano i nomi di Candido Cannavò ed Emanuela Audisio tra i giornalisti, della Pro Recco e di Giusy Versace tra i campioni.

RAGAZZE VINCENTI. Nel week end dell’8 marzo è partito il programma dedicato allo sport femminile. Nel primo fine settimana hanno partecipato tra scuole, campi sportivi e incontri pubblici oltre 2 mila persone grazie alla perfetta sinergia tra la Fondazione, l’Assessorato allo sport di Matera, le scuole e le società sportive. Indiscussa protagonista Consuelo Mangifesta. La leader della PVF che negli anni 90 portò Matera ai vertici del volley europeo ha confermato lo straordinario legame di affetto e simpatia che la unisce alla città.

RUNNING E FIONA MAY: la prossima settimana sono due gli appuntamenti importanti. Il 21 marzo si festeggia la primavera con il lancio dei percorsi di Running e Walking. Cinque percorsi urbani di 2019 metri che permetteranno una fruizione sportiva del centro storico, dei Sassi ma anche del Parco della Murgia. E alla maratona, evento fondamentale del running, una pratica sportiva che ormai coinvolge milioni di italiani, sarà dedicato lo spettacolo che Fiona May porterà in scena lunedì 25 marzo. Il giorno dopo la campionessa italo-britannica incontrerà studenti e atleti per la seconda tappa di Ragazze Vincenti.

Didascalie foto:

Consuelo Mangifesta nella palestra XXI settembre.