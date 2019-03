Matera 2019, seminario con i partner europei sull’inquinamento luminoso

Mercoledì 13 marzo alle ore 15:00 presso Palazzo Viceconte a Matera, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e la Regione Basilicata organizzano il seminario di policy learning, alla presenza dei partner europei, nell’ambito del progetto Interreg Europe “Night Light” che ha l’obiettivo di definire le politiche regionali per una duratura riduzione dell’inquinamento luminoso in specifiche aree ambientali, promuovendo l’astroturismo e l’eco-turismo con tutti gli effetti positivi in termini di ricadute economiche e occupazionali.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 e la Regione Basilicata sono gli unici due partner italiani del progetto, che vede coinvolte realtà come Provincia di Frisia (Paesi Bassi), Provincia di HajdúBihar (Ungheria), la città di Avila (Spagna), Nature Park Our (Lussemburgo), Samso Energy Academy (Danimarca), BSC Business support centre di Kranj (Slovenia), Governo dell’isola di La Palma (Spagna).

Il seminario, che fa seguito all’incontro svoltosi lo scorso 5 marzo in Regione con tutti gli stakeholders regionali, sarà un momento di confronto delle attività messe in campo dai partner nei rispettivi Paesi nonché di condivisione di buone pratiche che saranno alla base della programmazione effettiva del pacchetto di misure di politiche regionali da attuare per raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto.

La giornata dei lavori si svilupperà con una sessione interna la mattina e una sessione aperta al pubblico il pomeriggio. L’incontro pomeridiano sarà aperto dai saluti introduttivi di Elio Manti per la Regione Basilicata e Giovanni Oliva per la Fondazione Matera Basilicata 2019. Seguiranno tre sessioni dedicate ai principali assi tematici su cui il progetto “Night Light” si sviluppa: astroturismo, valorizzazione del buio, inquinamento luminoso. Per la prima, in cui saranno presi in esame esempi di buone pratiche e sfide per il futuro, interverranno Giuliano Tallone della Regione Lazio, Giuseppe Eligiato della Regione Basilicata, Fabrizio Marra di AstronomItaly. Nella seconda sessione verranno approfonditi lo storytelling e le best practices sul valore del buio, da parte di Szabò Tünde con l’esperienza nel Parco Nazionale e del Parco stellato di Hortobágy in Ungheria e di Luigi De Lorenzo, Sindaco di Aliano, comune in provincia di Matera, con il Festival “La luna e i calanchi”. La terza sessione vedrà protagonisti Agatino Rifatto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Doreen Hagemeister del Centro di Geodesia Spaziale – CGS di Matera.

Seguirà una tavola rotonda dalla quale far emergere proposte per lo sviluppo del piano di azione nella regione Basilicata e le idee per le future cooperazioni dei partner e stakeholder coinvolti.

Al termine dell’incontro e nella giornata successiva, i partner europei saranno guidati in visita presso alcune delle aree del territorio lucano interessate dal progetto, vivendo una serie di esperienze legate all’astro-turismo e alla valorizzazione del buio, come il Parco della Murgia Materana e delle Chiese rupestri, l’Osservatorio di Castelgrande e il Comune di Muro Lucano, in provincia di Potenza. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Unione Ciechi UCIL, ai partner europei sarà dedicata un’iniziativa di benvenuto al buio, in linea con lo spirito del progetto.