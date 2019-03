Franconi su avvicendamento prefetti Potenza e Matera

“Desidero ringraziare i prefetti Giovanna Cagliostro e Antonella Bellomo per l’alta professionalità e il forte attaccamento al ruolo di rappresentanti del Governo dimostrati nelle province di Potenza e Matera”.

Lo dichiara la vicepresidente della giunta regionale della Basilicata, Flavia Franconi.

“È anche grazie al loro impegno – prosegue – se sul territorio lucano alcuni fenomeni delinquenziali sono stati arginati o contenuti entro certi limiti, e se in alcuni momenti particolari, quali i festeggiamenti del capodanno Rai e i processi di pianificazione e gestione legati a Matera 2019, le istituzioni coinvolte, in una logica sinergica, sono state in grado di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza per i cittadini. Ai prefetti Cagliostro e Bellomo va la riconoscenza del popolo lucano e l’augurio per le future sfide professionali.

Benvenuti in Basilicata ai prefetti Annunziato Vardè, nel capoluogo lucano, e Demetrio Martino, nella città di Matera. Sono certa – conclude la vicepresidente Franconi – che sapranno mettere la loro esperienza a disposizione di una terra meravigliosa e di un popolo capace di riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano dei servitori dello Stato”.