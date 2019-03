Fca: Ugl, “Trattativa conclusa con grande soddisfazione”

“La trattativa per il rinnovo del CCSL per Gruppo Fca e Cnhi si e’ conclusa con grande soddisfazione, perché l’azienda ha accolto quasi tutte le nostre richieste, dando credibilità in quasi tutti i punti alla piattaforma da noi proposta”.

Lo dichiara il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera.

“Oltre alla revisione della parte normativa, – spiega – siamo riusciti ad ottenere dall’azienda la revisione dei minimi tabellari che si traducono in un aumento del 2% per aprile 2019, marzo 2020, febbraio 2021, gennaio 2022, che, in totale, portano a un incremento della retribuzione base dell’8%. Inoltre le tabelle di efficienza avranno un incremento dell’1,5%. Sostegni importanti al diritto allo studio, alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria e altro ancora. Dopo 10 anni di sacrifici – conclude Spera – si esce finalmente dai ‘soliti schemi’ e gli aumenti, fatto ancora più importante, vanno ad incidere direttamente sulla paga base”.