Serie D, l’Argese Volley Crispiano blinda i playoff

Le biancoazzurre sono reduci da una striscia positiva di otto partite. Ora sono al quinto posto in classifica, con quattro punti di vantaggio su Turi. Il team manager Silvestri: “Siamo in ottima forma, ora non molliamo”. Intanto è arrivata l’affiliazione alla UYBA Volley Busto Arsizio

Se il campionato terminasse in questo momento, l’Argese Volley Crispiano avrebbe centrato la qualificazione ai playoff nel campionato di serie D di pallavolo femminile. La società crispianese attualmente occupa la quinta piazza in classifica, l’ultima utile per disputare la fase finale del torneo. Quattro i punti di vantaggio sull’inseguitrice Il Santissimo Turi, su cui proprio sabato scorso ha guadagnato altri tre punti, grazie alla convincente vittoria (3-1) contro la NVP Living Castellinaria Polignano e la contemporanea sconfitta interna delle turesi contro la BCC Locorotondo.

Un cammino quello delle crispianesi che sinora ha rispettato la tabella di marcia che la dirigenza si era prefissata a inizio stagione. Dopo un confortante avvio, le ragazze di coach Contento hanno solo avuto una flessione nella parte centrale del girone d’andata, con alcuni k.o. che potevano essere evitati: in modo particolare, c’è da recriminare per le sconfitte a Polignano a Mare e a Turi e per il tonfo interno contro Locorotondo. Ma, superati questi momenti di inevitabile incertezza per una rosa piuttosto giovane, le “farfalle” crispianesi hanno cominciato a volare, tanto che adesso sono otto i risultati utili consecutivi. Da sottolineare l’ottima prova di un paio di settimane fa contro la capolista Tecnova Gioia che è riuscita ad avere la meglio sulle biancoazzurre di Crispiano soltanto dopo un combattuto tie-break.

Al termine della regular season mancano ancora sette giornate, quindi guai ad abbassare la guardia, come sottolinea il team manager Antonio Silvestri: “Non possiamo mollare. In avvio di campionato abbiamo pagato un po’ lo scotto dell’esordio in serie D e il fatto che le ragazze, tra di loro, non si conoscevano per niente. Poi ci si è messo anche qualche infortunio di troppo, ma ora tra le nostre giocatrici si nota un certo affiatamento e tutte hanno imparato a conoscere la categoria. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Speriamo di sfruttare il momento di ottima forma che stiamo vivendo per conquistare i playoff”.

Intanto con i risultati positivi sta crescendo anche il seguito per la Rainbow Volley Crispiano. Sempre più gente sta riempiendo la palestra “Giovanni XXIII” in occasione della gare interne: nel match contro la prima della classe si sono contate 150 presenze. E non è un dato da trascurare se si pensa anche alla scomodità dell’impianto crispianese.

E, a proposito di vicinanza alla squadra, Silvestri ci tiene a ricordare come “siamo sempre aperti ad accogliere sia nuove persone che avessero voglia di collaborare nelle tante attività della nostra associazione, sia nuove sponsorizzazioni che possano aiutarci ad affrontare i costi di gestione. Non dobbiamo mai smettere di ringraziare i diversi genitori volontari che ci danno una mano, soprattutto nelle trasferte”.

Una interessante novità arriva anche da fuori dal campo: da pochi giorni la Rainbow Volley Crispiano è ufficialmente affiliata alla UYBA Unet Yamamay Busto Arsizio, società di serie A1 femminile che annovera nel proprio palmarès uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e due Coppe CEV. L’affiliazione, oltre a essere una grande opportunità per la piccola realtà tarantina, permetterà di innalzare il livello di preparazione dello staff biancoazzurro, grazie alla collaborazione con tecnici e dirigenti professionisti. Il confronto con una realtà che ormai da anni si esprime ai massimi livelli in Italia e in Europa consentirà, inoltre, alla Rainbow Volley di garantire alle proprie giovani atlete una crescita tecnica ottimale. Si tratta di una delle pochissime realtà del sud Italia affiliate al sodalizio lombardo.

Vincenzo Parabita

Questo slideshow richiede JavaScript.