NASCE A VILLAPIANA L’ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO “J. GUENOT”

L’Amministrazione Comunale di Villapiana ha siglato un fondamentale accordo per agevolare la nascita di un’importante realtà scolastica che sorgerà nel comune ionico.

È stato infatti sottoscritto un accordo tra il Comune di Villapiana e l’Associazione Scientifica Pitagora per la concessione di un immobile che diventerà la sede del nuovo Istituto Tecnico Aeronautico “J. Guenot”.

Il documento, che porta la firma del sindaco di Villapiana Paolo Montalti, e del Presidente dell’Associazione Scientifica Pitagora, nonché Preside dell’istituto, Vita Lentini, rappresenta l’ultimo step per la conclusione dell’iter burocratico per ottenere da parte del MIUR il riconoscimento della scuola paritaria.

L’Istituto Tecnico Aeronautico, unico in tutta la Calabria, rilascerà, alla fine del ciclo quinquennale di studi, un diploma, che se da un lato è spendibile sul mercato del lavoro, dall’altro concretizza un valido elemento per l’accesso in Accademia Aeronautica. Tale diploma, frutto di un percorso di studi altamente formativo, qualificherà giovani studenti per una vasta gamma di posizioni lavorative nell’Aviazione Civile, nell’ENAV (Ente Nazionale Assistenza al volo), nell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), oltre che nell’ambito delle Forze Armate. Da sottolineare la possibilità per il studenti di vivere il percorso di studi all’interno del college dell’Istituto, contesto che permette l’approfondimento di percorsi formativi.

“Abbiamo lavoro per dare le ali ai sogni di tanti giovani – ha dichiarato il sindaco Paolo Montalti – L’occasione che la nascita dell’Istituto può concretizzare è straordinaria, tanto per il nostro territorio, quanto per i ragazzi che decideranno di formarsi tra le mura dell’Istituto Paritario. La formazione, già in età adolescenziale e pre-universitaria, quando è qualificata, rappresenta quel plus valore che apre le porte del mondo del lavoro. Quella della collaborazione con il nascente Istituto J. Guenot e con la sua dinamica e grintosa preside, Vita Lentini, è una sfida che accogliamo con orgoglio, certi di lavorare ancora una volta alla crescita della nostra terra e di contribuire a creare quelle dinamiche sane e non scontate per offrire ai nostri giovani un futuro nel quale potranno volare in alto, verso ogni meta loro si prefiggano”.