Matteo Salvini a Scanzano Jonico: martedì 12 marzo ore 10,30 Azienda De Pascalis

Il Segretario della Lega Matteo SALVINI sarà a Scanzano Jonico martedì 12 marzo. L’appuntamento è fissato per le ore 10,30 nell’azienda De Pascalis (in via Agri, 2).

L’azienda è stata l’ultima – in ordine di tempo – ad essere vittima di un attacco incendiario il 12 febbraio scorso. Matteo Salvini martedì farà visita all’azienda e, in un incontro aperto al pubblico e alla stampa, parlerà di SICUREZZA. Con Salvini ci saranno il candidato al Consiglio regionale di Basilicata Pasquale CARIELLO, il senatore lucano Pasquale PEPE e il commissario regionale della Lega Marzio LIUNI.

