Arriva a Bari “Carta al tesoro”

A Palazzo di Città la presentazione dell’evento con l’Assessore Pietro Petruzzelli, Carlo Montalbetti del Consorzio Comieco e Sabino Persichella di Amiu Puglia

Arriva per la prima volta a Bari, sabato 16 marzo 2019, “Carta al Tesoro”, il gioco a squadre per sensibilizzare sull’importanza del riciclo e di una corretta raccolta differenziata organizzato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, in collaborazione con il Comune di Bari e Amiu Puglia.

L’evento sarà presentato alla stampa mercoledì 13 marzo alle ore 11, nel corso di un incontro che si terrà a Bari, presso la sala giunta di Palazzo di Città.

Alla conferenza interverranno, fra gli altri, l’Assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, il Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti e il Presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella.