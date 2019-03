Al via il campionato lucano di serie c di Tennis maschile con il derby “in casa” circolo Tennis Matera

Ha preso il via il campionato lucano di serie C di tennis maschile. Incontri entusiasmanti sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Matera con di fronte le due compagini locali, la squadra A e la squadra B. Ad imporsi è stata la favorita A (secondo posto nella categoria nella passata stagione) per 4-2 sulla neopromossa B, lo scorso anno vincitrice del campionato di D1. Grande cornice di pubblico sugli spalti di viale delle Nazioni Unite per lo start di una stagione avvincente ed imprevedibile, che andrà a decidersi sicuramente in occasione dell’ultima giornata. Questi i risultati degli incontri in programma, quattro singoli e due doppi:

Guastamacchia G. (A) vs Buono Antonio (B) 6/1 6/0

Fontanarosa Gianni (A) vs Di Caro Alfredo (B) 6/0 6/2

Fiore Enzo (A) vs Lionetti Bruno (B) 6/3 6/1

Solimeno Vincenzo (B) vs Di Caro Francesco (A) 6/2 6/4

Doppi:

Fiore-Fontanarosa (A) vs Di Caro A.-Lionetti (B) 6/1 6/3

Solimeno-Vena (B) vs Di Caro F.-Santospirito (A) 6/1 7/5.

“Pronostico rispettato, questo il commento il presidente del Circolo Tennis Matera, Antonio Vignola, con la squadra B che è riuscita a vincere 2 incontri che potrebbero risultare molto utili ai fini della salvezza”

Domenica prossima, squadra A del Circolo Tennis Matera di scena in trasferta contro il CT Pisticci, squadra B invece in casa contro il Tennis Club Potenza.

Da regolamento, al termine della stagione, la squadra migliore classificata si aggiudicherà il titolo regionale e giocherà lo spareggio con la vincitrice del campionato pugliese per la promozione in serie B; le ultime due squadre classificate retrocederanno invece in serie D1.