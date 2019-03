A Matera il 14/3 presentazione Giornate Fai di Primavera

La presentazione delle Giornate FAI di Primavera si svolgerà giovedì 14 marzo, alle ore 10.00 presso Palazzo Ferraù Giudicepietro, oggi Bernardini, Arco del Sedile, n. 9, a Matera.

L’evento nazionale, giunto quest’anno alla 27^ edizione, – si legge in una nota degli organizzatori – si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, con il Patrocinio e la collaborazione della RAI.

Dopo la Conferenza Stampa nazionale a Roma alla presenza delle Istituzioni, a evidenziare una significativa sinergia intorno a un progetto sempre più rilevante in Italia, – aggiunge la nota del Fai – “racconteremo le importanti e inedite aperture straordinarie promosse dal FAI grazie alla collaborazione con le Istituzioni, che traduce in azione concreta la nostra visione di una valorizzazione del territorio condivisa e partecipata”.

