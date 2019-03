Professioni e Declinazioni di Genere se ne discute a Potenza

Si terrà il prossimo 13 marzo alle ore 16.30 nella Sala A del Consiglio Regionale lucano, in Via Anzio la giornata di studi dal titolo: PROFESSIONI E DECLINAZIONI DI GENERE: il linguaggio come strumento di attuazione della parità organizzata dall’Associazione Donne Giuriste con il patrocinio morale della Consigliera Regionale di Parità.

Attualmente è ancora aperto il dibattito sulla necessità di un adeguamento di lessico e linguaggio della comunicazione alla presenza della donna nella società.

Ancora oggi, nonostante l’ingresso delle donne in diversi ambiti professionali molte professioni sono quasi sempre declinate al maschile

Occorre pertanto approfondire tali tematiche e modificare modalità e atteggiamenti sottolineando con forza che la parità di genere parte anche dal linguaggio.

Interverranno i presidenti di alcuni ordini professionali della provincia di Potenza e relazionerà Vera Gheno, sociolinguista e Media Manager dell’Accademia della Crusca.