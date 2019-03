Potenza: Carabinieri in azione nel contrasto alla prostituzione.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, hanno elevato tre sanzioni amministrative nei confronti di due ragazze, di nazionalità romena, ed un loro cliente, per un totale di 750,00 euro.

In particolare, i militari, nel corso di uno specifico servizio serale di controllo del territorio nel capoluogo, lungo la pubblica via, hanno sorpreso le tre persone in atteggiamenti e comportamenti idonei ad adescare ed esercitare l’attività del meretricio, sanzionandole in osservanza di ordinanza comunale del 22 novembre 2017.

L’attività è stata condotta dai Carabinieri sulla scia di altre analoghe precedenti operazioni di servizio, finalizzate a impedire la consumazione di detti illeciti, che caratterizzano un fenomeno molto avvertito dalla popolazione locale.

In tale ottica i militari del Comando Provinciale di Potenza predisporranno ulteriori mirate iniziative istituzionali rivolte alla prevenzione e al contrasto di tali situazioni che costituiscono anche motivo di turbamento e fonte di insicurezza per la cittadinanza.