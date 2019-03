Matera, nasce “Rete Donna” per contrastare la violenza di genere

“Individuare, rilevare e censire i luoghi e servizi di accesso delle donne vittime di violenza di genere nelle sue differenti forme; costruire condivise modalità operative interne ad ogni organizzazione coinvolta e procedure formali da adottare; prevedere “protocolli” condivisi in relazione al primo contatto con la donna vittima di violenza o maltrattamento; definire la composizione e costituzione di un Tavolo permanente per le azioni di contrasto alla violenza di genere.

Sono alcuni degli obiettivi del Protocollo “Rete Donna” – si legge in una nota – sottoscritto questa mattina tra il Comune di Matera, l’Asm, il comando di polizia locale, l’Ufficio scolastico provinciale, il Comitato Pari opportunità, Csv, Caritas, gli ordini degli avvocati e dei medici e una quindicina di associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere”.

