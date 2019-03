Matera calcio, il Sindaco e l’assessore allo Sport incontrano una delegazione di tifosi

Il Sindaco, Raffaello De Ruggieri, e l’assessore allo Sport, Giuseppe Tragni, hanno incontrato venerdì sera nella Sala Mandela del Comune, una delegazione dei gruppi organizzati dei tifosi del Matera Calcio.

Nel corso dell’incontro, che era stato richiesto nei giorni scorsi dai rappresentanti del tifo biancoazzurro, il Sindaco ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale, sull’esempio di altre città, di avviare una procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di società sportive, per l’iscrizione della squadra al campionato 2019-2020, ai sensi dell’articolo 52 comma 10 delle Norme organizzative interne della Figc (Noif).

“Porteremo avanti questa richiesta – hanno detto i rappresentanti comunali – con

l’intento di suscitare l’attenzione di gruppi imprenditoriali interessati a far proseguire la storia del calcio a Matera e di rappresentarla ai livelli che le sono consoni”.

Nel corso del dibattito i tifosi, oltre ad esprimere le loro considerazioni sul momento dello sport cittadino, hanno manifestato all’Amministrazione comunale la massima disponibilità a collaborare per fare in modo che il cammino del calcio materano possa ripartire su basi solide.

Per questo motivo il Sindaco De Ruggieri ha proposto la creazione di un comitato promotore per la rinascita del calcio materano con i rappresentanti dell’Amministrazione e dei tifosi per permettere a tutti di seguire e di indicare il percorso più condiviso per raggiungere gli obiettivi