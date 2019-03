Casamassima: Arrestato dai Carabinieri noto truffatore con le scarpe da running

I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di C.M. 31enne, pregiudicato per reati specifici, residente a Capurso (BA), ritenuto responsabile di furto aggravato ed indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento continuato. Il provvedimento scaturisce dalle investigazioni svolte militari che hanno consentito di dimostrare come il 31enne, nello scorso mese di dicembre, dopo aver sottratto un postamat con relativo codice p.i.n. ad una casalinga 50enne che era riuscito a raggirare, aveva effettuato 4 indebiti prelievi, per complessivi 2.000,00 euro, presso uffici postali della zona, nei giorni 14, 15, 16 e 17 dicembre 2018.

Le indagini compiute dai Carabinieri, abbinate ad una buona memoria fotografica da parte della vittima, consentivano di giungere all’identificazione del malfattore grazie anche alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della città che permettevano di individuare il soggetto nei giorni e negli orari di interesse e nei suoi spostamenti, giungendo anche all’utilitaria che aveva in uso. Nel corso di una perquisizione domiciliare a carico del predetto i Carabinieri rinvenivano e sequestravano i vari indumenti indossati dallo stesso durante gli indebiti prelievi ai postamat.

C.M. è stato così arrestato ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dalla competente A.G..