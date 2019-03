Volley Matera: “Insieme per dar valore alla vita!”

Insieme per dar valore alla vita!!!

Questo lo slogan dell’Associazione “Giovanni Manicone” che il 09 Marzo, presso il Palasassi di Matera, ha organizzato in collaborazione alla nostra società ASD Volley Matera, il 1° Torneo di Volley “Giovanni Manicone” che dà il via al progetto GióCanDo.

Al triangolare, oltre alla Volley Matera che collabora attivamente con l’Associazione, parteciperanno il Tricarico Volley e lo Sporting Grassano. Le formazioni che parteciperanno saranno le Under 13 Femminili delle tre società partecipanti con il via alle gare dalle ore 16:00.

Madrina dell’evento sarà la campionessa della PVF Matera Consuelo Mangifesta, che negli anni ’90 insieme alle sue compagne, ha portato Matera alla ribalta del volley femminile italiano ed europeo conquistando innumerevoli trofei segnando così la storia della pallavolo materana.

Inoltre durante il torneo ci sarà una dimostrazione di manovre di disostruzione con prove pratiche sui manichini con gli istruttori Re-Heart del C.d.F. RespiriAMO.