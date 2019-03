Tennistavolo, doppio successo per Teresa D’Ercole

Doppia manifestazione di tennistavolo domenica scorsa a Verzuolo, nel cuneese, e doppio successo per la giovane materana Teresa D’Ercole, tesserata per la Tennistavolo Torino. L’atleta, allenata da Domenico Colucci, che proprio a Verzuolo ha giocato tanti anni ed anche allenato, si è imposta nel Torneo Regionale Predeterminato di Terza categoria, valido per la qualificazione ai Campionati italiani: partita come testa di serie n° 3, in finale, e dopo aver ceduto soltanto 3 set alle avversarie nei precedenti incontri, ha battuto 3-0 la testa di serie n°1 Angela Alessandrini della Tennistavolo Auxilium Cuneo, per vari anni Seconda categoria e che ha giocato anche in serie A1 (attualmente in A2, come D’Ercole). Al termine del torneo di Terza categoria, spazio ad un prestigioso torneo Assoluto, al quale si sono iscritte giocatrici di ogni categoria e che ha visto nuovamente protagonista Teresa D’Ercole: la giovane pongista materana ha battuto in finale Daniela Alberto, beniamina locale, in passato in A1 ed in nazionale, che nulla ha però potuto contro la quattordicenne.

Con la vittoria del Torneo Predeterminato, Teresa D’Ercole (per lei, prima di Verzuolo, il miglior piazzamento risultava il secondo posto conquistato a Moncalieri) ha staccato il pass per i Campionati italiani di Seconda categoria, che si svolgeranno tra fine maggio e inizio giugno a Riccione.

“Terry – rimarca Domenico Colucci – potrà affrontare i suoi prossimi importanti impegni sportivi con un carico extra di fiducia, consapevole di essere migliorata tanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto nella gestione della partita e dei suoi momenti fondamentali.”