Potatura ramificata su vite e fruttiferi: il 12 marzo, giornata dimostrativa in campo organizzata dall’Azienda Agricola Sperimentale dell’Alsia “Pantano” di Pignola

Saranno i tecnici dell’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Pantano” di Pignola dell’Alsia, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, che il 12 marzo eseguiranno dimostrazioni pratiche e esercitazioni individuali di potatura su vite e fruttiferi, riscoprendo i metodi tradizionali di intervento su queste piante arboree.

I tagli, detti di “potatura dolce” secondo metodi che rischiano di essere perduti, consentono di lavorare su legno di uno o due anni, riducendo l’effetto del cono di disseccamento, con piccole ferite che cicatrizzano più in fretta. In questo modo la linfa potrà in seguito scorrere in modo fluido, garantendo il futuro della pianta.

L’appuntamento, riservato a studenti e appassionati, prenderà in esame anche la potatura invernale, fondamentale per una gestione razionale della vigna e dei fruttiferi perché consente di preparare la pianta a future produzioni. La tecnica della potatura ramificata, che verrà eseguita nel corso delle dimostrazioni, risulta infatti adatta a tutte le forme di allevamento perché tutela lo stato di salute delle piante prolungandone la produttività.

L’appuntamento è per le ore 14.30, con ritrovo dei partecipanti presso l’Azienda “Pantano” dell’Alsia a Pignola (PZ), nella contrada omonima di Pantano.