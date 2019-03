La Pro loco Murese finalista al premio “Italive” nella categoria sagre ed eventi

La Pro Loco di Muro Lucano finalista per la categoria “Sagre ed Eventi enogastronomici”, con l’evento “Sagra della patata di montagna di Muro Lucano IX^ edizione” sarà premiata da Italive presso l’area archeologica dello Stadio di Domiziano in Piazza Navona a Roma il prossimo 22 marzo.

La cerimonia di premiazione con la pergamena di riconoscimento “per l’ottimo risultato raggiunto”, premia l’impegno ed il lavoro costante di una Pro Loco che sta raccogliendo i frutti di 10 intensi anni di lavoro, proprio nel 50° della Pro Loco Murese e nel 10° dell’evento Sagra, che ha ormai valicato i confini regionali, grazie ad un mix di semplici ingredienti: il cibo, il paesaggio, i luoghi da visitare, le attrattive naturalistiche, storiche, culturali, il folklore, e anche moltissime attività diurne in attesa di assaporare, la sera, gli ottimi piatti cucinati con la patata di montagna murese, dagli chef dei più rinomati ristoranti. Ed eccole le patate nelle loro varietà: Spunta, Draga, Agria, Asterix, Kennebec, Desirée, oltre ad un ecotipo locale. I campi sono ubicati tutti sulla Montagna di Muro Lucano e sono caratterizzati da suoli costituiti dalla cosiddetta “terra puglia”, che si sviluppa prevalentemente sui rilievi calcarei ad una quota superiore ai 600 metri s.l.m. e vengono coltivati con la tecnica colturale della rotazione, concimati completamente con letamazione o con concime biologico.

L’intento del comitato dirigente, presieduto da Giuseppe Setaro, è lo sviluppo delle attività turistiche, non solo per quel che concerne i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, ma anche delle tradizioni popolari, della tutela e la salvaguardia dei patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e ambientali. Insomma, un lavoro a 360 gradi che parte dalla patata ma si sviluppa, anche con le associazioni più attive del paese, in diverse attività di promozione turistica, paesaggistica e culturale.

Italive- il territorio dal vivo, è un portale web in partnership con Autostrade per l’Italia collegato al programma “Sei in un Paese Meraviglioso” e vede la collaborazione di Coldiretti, la promozione di Codacons e Comitas e il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e del ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio nazionale che attraversano, proponendo un calendario aggiornato in tempo reale. Soltanto nel 2018 Italia live ha ricevuto 16.860 segnalazioni di eventi di cui 6.078 ammessi alle votazioni, raccogliendo oltre 712.000 giudizi di valutazione dai suoi 3,4 milioni di utenti. Alla consegna dei premi saranno presenti le autorità dei patrocinanti, di autostrade per l’Italia e Coldiretti. Grande l’emozione del direttivo e dei soci della Pro Loco che hanno espresso “gioia e soddisfazione, ma anche commozione per il riconoscimento di tanto lavoro profuso e gratitudine per quanti hanno sostenuto l’iniziativa”, mentre già si preparano per l’attesissima decima edizione.

“In Italia –spiega il sito- si organizzano oltre 20.000 eventi l’anno; anche quelli importanti rimangono spesso nell’ombra; occorre valorizzare quelli più rappresentativi dei territori che sono meno conosciuti, raccontarli anche attraverso le esperienze dei diretti fruitori: così è nata la partecipazione di Pro Loco murese al contest, in cui gli avventori della sagra ed i turisti giunti a Muro hanno potuto esprimere il proprio voto sull’evento.