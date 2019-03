In arrivo in Basilicata nelle due prefetture nuovi prefetti. A Potenza, arriva Annunziato Vardè mentre , Demetrio Martino andrà a Matera. A deciderlo Il Consiglio dei ministri. Vardè prenderà il posto di Giovanna Stefania Cagliostro chiamata a svolgere il ruolo di Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, mentre Martino succede ad Antonella Bellomo che andrà a guidare la prefettura di Taranto.

