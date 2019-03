Ginosa: Torna agibile la sede della Scuola “G. Deledda”

La sede dell’Istituto Comprensivo G.Deledda, situata in Via della Pace, torna agibile dopo circa due anni dall’inizio dei lavori. Adeguamento strutturale alle norme vigenti, efficientamento energetico e messa in sicurezza della palestra: questi gli interventi principali effettuati, grazie ai quali è stata migliorata la tenuta antisismica dell’edificio a tutela di chi lo frequenta, oltre a offrire un maggior comfort dal punto di vista climatico tutto l’anno.

Uno degli storici presidi dell’Istruzione Pubblica di Ginosa è stato restituito ufficialmente oggi 7 marzo ad alunni, docenti e personale scolastico nel corso di un’apposita cerimonia. Presenti il Vicesindaco Nicola Piccenna e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Romana Lippolis.

«Oggi viene finalmente ripristinato un plesso completamente adeguato alle normative – hanno spiegato gli esponenti dell’Amministrazione – un augurio di una serena attività scolastica e, soprattutto di studio, va a quelle che rappresentano le generazioni future e gli amministratori di domani, nonché all’intero corpo docente e al personale».

«La cerimonia di oggi con la conseguente riapertura dell’Istituto, costituisce il termine di un percorso per l’adeguamento e la messa in sicurezza dello stabile, caratterizzato da uno studio meticoloso di ogni aspetto da parte dei progettisti – ha sottolineato il Sindaco Vito Parisi – le operazioni scaturite da questa analisi, hanno quindi preso il posto di quelle che erano state precedentemente pianificate. Un plauso va all’Ufficio Tecnico del Comune di Ginosa e all’Architetto Cosimo Venneri, che hanno coordinato questo complesso progetto, e al Dirigente Scolastico Dott.ssa Luciana Lovecchio, non solo per la preziosa collaborazione dimostrata, ma anche per essere riuscita a gestire una situazione incresciosa durata per troppo tempo. Non mi resta che augurare buono studio agli studenti e buon lavoro ai docenti».