A Bernalda presentato “Giovani in corto nella terra di Pitagora”

Da lunedì 4 marzo anche Bernalda, ha un suo film Festival di cortometraggi “Giovani in corto nella terra di Pitagora”. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dalla dirigente dell’Istituto comprensivo Pitagora Grazia Maria Marciuliano, da Patrizia Petrocelli, Referente Progetto Erasmus Plus ; Gaetano Carriero, Direttore Artistico del Festival e nasce proprio grazie al progetto erasmus che aveva come vincolo la partecipazione ad un film festival d durante l’anno scolastico in corso e la realizzazione di due cortometraggi per ogni stato.

Entusiasti i ragazzi che vi hanno preso parte come hanno spiegato ai nostri microfoni Patrizia Petrocelli, Referente del Progetto e Gaetano Carriero, Direttore Artistico del Festival.

Soddisfatta la dirigente Maria Grazia Marciuliano per l’iniziativa.