Nuovi successi per i giovani atleti della SSD Polisportiva Villapiana -Bsv

Continua il percorso di crescita e affermazione sportiva e agonistica dei giovani atleti della SSD – Polisportiva Villapiana-BSV: dopo il successo riscosso nelle gare di nuoto pinnato del Campionato Invernale di Agropoli, nelle quali sono state registrate ottime prestazioni e un podio d’argento, nella disciplina della staffetta 4×100 Pinne grazie atlete Stefania Marcelli e Roberta Santagada, protagoniste di una gara sofferta e combattuta, nuovi esaltanti risultati sono giunti nel week-end da Catanzaro, dove si sono disputati i Campionati Regionali Primaverili 2019 organizzai dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto). Il palmarès, al termine delle gare, annoverava un Oro per Francesco Santagada nei 50 dorso, un Argento per Mario Nicoletti nei 50 rana, e una medaglia di Bronzo per Davide Nocera nei 50 delfino e Stefania Marcelli nei 50 rana. A rendere questi risultati ancora più entusiasmanti sono i tempi registrati che attestano un miglioramento di prestazione da parte di tutti gli allievi del coach Luciano Cosimo Capozza. Risultati, quelli conseguiti nei due campionati, dimostrano come il duro allenamento e i sacrifici, accompagnati da una corretta preparazione e da un costante monitoraggio, producono risultati di primo livello. Il nuoto, che è sport capace di rafforzare il corpo, ma anche il carattere, oltre ad essere un momento di svago per gli atleti della SSD – Polisportiva Villapiana-BSV, continua ad essere fonte di soddisfazione e orgoglio. “”In queste competizioni di livello nazionale – ha dichiarato il coach Luciano Cosimo Capozza – i ragazzi si sono espressi competendo con atleti provenienti da tutta Italia, dimostrando una maturità superiore a quella che avevamo potuto immaginare e facendo registrare risultati addirittura migliori di quelli ottenuti in allenamento. Dopo tanti sacrifici per farsi trovare pronti per una gara preparata in poco tempo, siamo soddisfatti. Abbiamo gettato le basi per un percorso importante che ci vedrà crescere bracciata dopo bracciata”.

